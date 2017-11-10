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Яромир Ягр забросил первую шайбу за «Калгари». Все результаты дня НХЛ
Состоялся очередной день регулярного чемпионата.
«Калгари» уверенно обыграл на родном льду «Детройт» со счетом 6:3. Первую шайбу в составе «Флэймс» забросил 45-летний Яромир Ягр.
Помимо гола чех отметился голевой передачей. Всего на его чету стало 4 (1+3) очка в 7 матчах сезона-2017/18.
Первую шайбу в сезоне забросил и форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев. Его команда победила «Нью-Джерси» – 3:2 ОТ.
Остальные результаты:
«Филадельфия» – «Чикаго» – 3:1
«Монреаль» – «Миннесота» – 0:3
«Сент-Луис» – «Аризона» – 3:2 Б
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