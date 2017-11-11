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Комиссар НХЛ: «Безмерно уважаем российский хоккей. Есть вероятность, что мы будем на этом рынке»
Матч «Вашингтон» – «Питтсбург» в Тольятти уже не выглядит таким нереальным.
Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен рассказал о возможном сотрудничестве с Россией.
«Мы безмерно уважаем российский хоккей. Со временем, безусловно, есть вероятность, что мы будем шире присутствовать на этом рынке. Но для проведения наших мероприятий необходимо сотрудничество и определенная инфраструктура. Мы очень уважаем существующие европейские лиги, в том числе российскую. В наших планах нет задачи конкурировать с ней, наша цель – сотрудничество с целью развития игры.
Возможно, в определенное время при определенных обстоятельствах мы сможем проводить больше мероприятий в разных странах. Наша задача – обустроить регулярное присутствие лиги в мире. Нам нравится, как проходит этот процесс сейчас. Расширение мирового влияния невозможно без серьезных мероприятий: выставочных матчей против местных клубов, предсезонных игр, матчей регулярного сезона, семинаров и так далее.
Также надо понимать, что этот процесс происходит в содействии с профсоюзом игроков. И наша совместная задача – составить предсказуемый и стабильный календарь», – заявил Беттмэн официальному сайту НХЛ.
- НХЛ проводит матчи «Оттавы» и «Колорадо» в Стокгольме.