Евгений Кузнецов: «Приятно, что в матчах «Вашингтона» с «Питтсбургом» есть хорошая ненависть»

В ночь на 11 ноября «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» со счетом 4:1. После игры форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов рассказал, что для него значит противостояние с «Пингвинс».

«Это всегда полные трибуны, много фанатов. Но мы настраиваемся, как на любую другую команду. Для себя стараюсь лично не выбирать, против кого играть. Правильно? А вот для болельщиков такие матчи многое значат.

И приятно, что есть хорошая ненависть. В то же время на кону стоят важные очки, и это всегда очень заводит», – сказал Кузнецов «Советскому спорту».

Евгений набрал 19 (3+16) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

«Питтсбург» выбивал «Вашингтон» из плей-офф в двух предыдущих сезонах и в итоге брал Кубок Стэнли.

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