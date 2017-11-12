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Игроки «Детройта» вдвоем вышли на Бобровского, но тот все равно не пропустил. Дело было в овертайме
Вратарь «Коламбуса» деморализовал соперника.
Сергей Бобровский вытащил для «Коламбуса» победу в выездном матче против «Детройта» – 2:1.
Основное время игры завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались «Блю Джекетс», но лишь благодаря космическому сэйву Бобровского в овертайме: на четвертой дополнительной минуте сразу два игрока «Детройта» вышли на ворота Сергея, но тот среагировал на бросок в упор.
- Всего на счету Бобровского 32 сэйва за игру.
- «Коламбус» набрал 21 очко и переместился на пятое место на Востоке.
- «Детройт» занимает 11 место с 18-ю баллами.
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