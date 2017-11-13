Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам «Эдмонтонам», а «Вашингтон» все равно выиграл

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 1:1 в основное время на шайбу форварда «Ойлерс» Джуджхара Хайры на 42-й минуте «Кэпиталс» ответили голом защитника Дмитрия Орлова (46).

Победитель встречи определялся в серии буллитов. Решающий бросок исполнил Ти Джей Оши, российский форвард «Вашигтона» Евгений Кузнецов свою попытку не реализовал.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 23 минуты, за которые сделал два силовых приема и не нанес ни одного броска по воротам.

По количеству бросков «Эдмонтон» превзошел «Вашингтон» – 23-7.

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