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Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам «Эдмонтонам», а «Вашингтон» все равно выиграл

Овечкин ни разу не бросил по воротам «Эдмонтонам», а «Вашингтон» все равно выиграл
Eurosport

28 мин. назадИзменено 18 мин. назад

Очень странная история.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 1:1 в основное время на шайбу форварда «Ойлерс» Джуджхара Хайры на 42-й минуте «Кэпиталс» ответили голом защитника Дмитрия Орлова (46).

Победитель встречи определялся в серии буллитов. Решающий бросок исполнил Ти Джей Оши, российский форвард «Вашигтона» Евгений Кузнецов свою попытку не реализовал.

  • Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 23 минуты, за которые сделал два силовых приема и не нанес ни одного броска по воротам.
  • По количеству бросков «Эдмонтон» превзошел «Вашингтон» – 23-7.

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