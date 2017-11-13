Форвард «Тампы Бэй» Владислав Наместников признан третьей звездой недели

Наместников в трех играх на неделе набрал 5 очков (4+1), отметившись дублем в матче с «Сан-Хосе» (5:1).

Второй звездой недели стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, который помог «Кэпиталс» одержать 3 победы в 3 играх. Голкипер пропустил в этих играх 4 шайбы.

Первой звездой недели признан форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер. На его счету 7 (6+1) очков в 4 играх.

Наместников дебютировал в НХЛ за «Тампу» в феврале 2014 года.

24-летний нападающий идет 19-м в списке лучших бомбардиров лиги сезона-2017/18 с 19 (9+10) очками.

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