Imago

Форвард «Тампы Бэй» Владислав Наместников признан третьей звездой недели

Наместников признан третьей звездой недели
Eurosport

1 час назадИзменено 59 мин. назад

Нападающий «Лайтнинг» продуктивно провел последние семь дней.

Наместников в трех играх на неделе набрал 5 очков (4+1), отметившись дублем в матче с «Сан-Хосе» (5:1).

Второй звездой недели стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, который помог «Кэпиталс» одержать 3 победы в 3 играх. Голкипер пропустил в этих играх 4 шайбы.

Первой звездой недели признан форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер. На его счету 7 (6+1) очков в 4 играх.

  • Наместников дебютировал в НХЛ за «Тампу» в феврале 2014 года.
  • 24-летний нападающий идет 19-м в списке лучших бомбардиров лиги сезона-2017/18 с 19 (9+10) очками.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
  смотрятТолько что
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 922 просмотров10/11 в 12:13
А еще вам может понравиться