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Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал первой звездой матча с «Монреалем»
Российский голкипер продолжает штамповать отличные матчи.
Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне. Голкипер отразил 28 бросков из 29 и стал первой звездой матча.
По количеству побед в лиге Бобровский делит второе место с Брэйденом Холтби («Вашингтон»), Мэттом Мюрреем («Питтсбург») и Фредериком Андерсеном («Торонто»). У Андрея Василевского («Тампа») 13 побед.
- «Коламбус» выиграл в овертайме со счетом 2:1.
- Бобровский выступает за «Блю Джекетс» с 2012 года.
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