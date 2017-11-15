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«Монреаль» и «Оттава» представили винтажную форму для «Зимней классики»

«Монреаль» и «Оттава» представили винтажную форму для «Зимней классики»
Eurosport

1 час назадИзменено 54 мин. назад

Вы захотите такую для коллекции.

Фотография формы обеих команд была опубликована в официальном твиттере НХЛ.

На джерси «Оттавы» красуется старый логотип, который использовался командой до 1954 года.

  • «Зимняя классика» пройдет 19 декабря на арене TD Place Stadium, домашнем стадионе канадского футбольного клуба «Редблэкс».
  • Винтажная форма для команд разрабатывается специально для «Зимней классики» каждый год.

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