Eurosport
«Монреаль» и «Оттава» представили винтажную форму для «Зимней классики»
Вы захотите такую для коллекции.
Фотография формы обеих команд была опубликована в официальном твиттере НХЛ.
На джерси «Оттавы» красуется старый логотип, который использовался командой до 1954 года.
- «Зимняя классика» пройдет 19 декабря на арене TD Place Stadium, домашнем стадионе канадского футбольного клуба «Редблэкс».
- Винтажная форма для команд разрабатывается специально для «Зимней классики» каждый год.
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