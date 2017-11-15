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Евгений Кузнецов: «Когда срать хочешь, можно экипировку снять меньше, чем за 2 минуты»
Большая нужда открывает в человеке сверхъестественные способности.
Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в разговоре с видеоблогером Амираном Сардаровым («Дневник хача») поведал, что громоздкую хоккейную экипировку можно снять очень быстро.
– 2 минуты хватит, чтобы экипировку снять и одеть?
– Я думаю, да. При желании можно даже меньше.
– Была необходимость?
– Да, когда срать хочешь, быстро раздеваешься!
- В 19 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Кузнецов набрал 20 (3+17) очков.
- «Кэпиталс» занимают седьмое место в Восточной конференции.
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Источник: «Дневник хача»
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