Евгений Кузнецов: «Когда срать хочешь, можно экипировку снять меньше, чем за 2 минуты»

Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в разговоре с видеоблогером Амираном Сардаровым («Дневник хача») поведал, что громоздкую хоккейную экипировку можно снять очень быстро.

– 2 минуты хватит, чтобы экипировку снять и одеть?

– Я думаю, да. При желании можно даже меньше.

– Была необходимость?

– Да, когда срать хочешь, быстро раздеваешься!

В 19 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Кузнецов набрал 20 (3+17) очков.

«Кэпиталс» занимают седьмое место в Восточной конференции.

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Источник: «Дневник хача»