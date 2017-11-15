Getty Images

Евгений Кузнецов: «Когда срать хочешь, можно экипировку снять меньше, чем за 2 минуты»

Кузнецов: «Когда срать хочешь, можно экипировку снять меньше, чем за 2 минуты»
Eurosport

1 час назад

Большая нужда открывает в человеке сверхъестественные способности.

Центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в разговоре с видеоблогером Амираном Сардаровым («Дневник хача») поведал, что громоздкую хоккейную экипировку можно снять очень быстро.

– 2 минуты хватит, чтобы экипировку снять и одеть?

– Я думаю, да. При желании можно даже меньше.

– Была необходимость?

– Да, когда срать хочешь, быстро раздеваешься!

  • В 19 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Кузнецов набрал 20 (3+17) очков.
  • «Кэпиталс» занимают седьмое место в Восточной конференции.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Источник: «Дневник хача»

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха

01:42
Популярные видео
Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»
 807 просмотров4 ч
Кросби впервые 12 матчей сделал на площадке хоть что-то
 708 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться