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Артем Анисимов сделал первый хет-трик в НХЛ и сверкнул усами на послематчевом фото
Российский форвард помог «Чикаго» обыграть «Рейнджерс».
«Чикаго» победил «Рейнджерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата
В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (40-я минута), Артем Анисимов (42, 46, 57), Джен Хэйден (42), Джонатан Тэйвз (59), у гостей отличились Мика Зибанежад (10), Кевин Хэйс (48) и Рик Нэш (52).
Российский форвард Анисимов, проводящий в НХЛ десятый сезон, впервые в карьере отметился хет-триком в матче лиги.
- Анисимов в сезоне-2017/18 набрал 11 очков (9+2).
- «Рейнджерс» потерпели первое поражение в семи последних матчах.
- «Чикаго» набрал 20 очков в 19 матчах и занимает девятое место на Западе.
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