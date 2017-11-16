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Артем Анисимов сделал первый хет-трик в НХЛ и сверкнул усами на послематчевом фото

Анисимов сделал первый хет-трик в НХЛ и сверкнул усами на послематчевом фото
Eurosport

45 мин. назадИзменено 40 мин. назад

Российский форвард помог «Чикаго» обыграть «Рейнджерс».

«Чикаго» победил «Рейнджерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт (40-я минута), Артем Анисимов (42, 46, 57), Джен Хэйден (42), Джонатан Тэйвз (59), у гостей отличились Мика Зибанежад (10), Кевин Хэйс (48) и Рик Нэш (52).

Российский форвард Анисимов, проводящий в НХЛ десятый сезон, впервые в карьере отметился хет-триком в матче лиги.

  • Анисимов в сезоне-2017/18 набрал 11 очков (9+2).
  • «Рейнджерс» потерпели первое поражение в семи последних матчах.
  • «Чикаго» набрал 20 очков в 19 матчах и занимает девятое место на Западе.

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