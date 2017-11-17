Александр Овечкин: «Putin Team – для тех людей, которые поддерживают свою страну»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, в чем смысл движения Putin Team.

«Это все ради страны. Я просто хочу сделать все возможное для нее. Putin Team – это Putin Team. Это для тех людей, которые поддерживают свою страну. Все очень просто.

У хоккеистов нет какой-то особой склонности к политике. Мы не настолько умны. Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу», – заявил Александр NY Times.

В начале ноября Овечкин объявил о создании движения Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина.

На призыв Александра откликнулись форвард СКА и «Питтсбурга» Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

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