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Сергей Бобровский признан первой звездной дня в НХЛ
Российский вратарь «Коламбуса» снова тащит.
Сергей Бобровский стал первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» в очередной встрече победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0. Бобровский отразил все 36 бросков. Сергей во второй раз в сезоне-2017/18 оставил ворота в неприкосновенности.
- Вторую и третью звезд дня НХЛ не назвала.
- Сергей Бобровский сыграл 21-й сухой матч в НХЛ.
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