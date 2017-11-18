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Сергей Бобровский признан первой звездной дня в НХЛ

Бобровский признан первой звездной дня в НХЛ
Р-Спорт

24 мин. назад

Российский вратарь «Коламбуса» снова тащит.

Сергей Бобровский стал первой звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» в очередной встрече победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0. Бобровский отразил все 36 бросков. Сергей во второй раз в сезоне-2017/18 оставил ворота в неприкосновенности.

  • Вторую и третью звезд дня НХЛ не назвала.
  • Сергей Бобровский сыграл 21-й сухой матч в НХЛ.

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