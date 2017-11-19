Getty Images

Александру Овечкину расквасили лицо шайбой, но он вернулся на лед и сделал ассист

Овечкину расквасили лицо шайбой, но он вернулся на лед и сделал ассист
Eurosport

1 час назад

Российского нападающего нельзя так просто выбить из игры.

Овечкин покинул лед во втором периоде матча с «Миннесотой» после того, как шайба отскочила ему в лицо от собственной клюшки.

Российскому форварду наложили несколько швов, после чего он вернулся в игру в третьем периоде и стал автором результативной передачи на Евгения Кузнецова.

  • «Вашингтон» победил со счетом 3:1.
  • Российский защитник Дмитрий Орлов, забросивший первую шайбу в матче, был признан второй звездой игры.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби

01:51
Популярные видео
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
 869 просмотровВчера в 08:30
Разворот Поммера на 360 градусов, от которого у тебя закружится голова
2 908 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться