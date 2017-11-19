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Александру Овечкину расквасили лицо шайбой, но он вернулся на лед и сделал ассист
Российского нападающего нельзя так просто выбить из игры.
Овечкин покинул лед во втором периоде матча с «Миннесотой» после того, как шайба отскочила ему в лицо от собственной клюшки.
Российскому форварду наложили несколько швов, после чего он вернулся в игру в третьем периоде и стал автором результативной передачи на Евгения Кузнецова.
- «Вашингтон» победил со счетом 3:1.
- Российский защитник Дмитрий Орлов, забросивший первую шайбу в матче, был признан второй звездой игры.
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