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Игрок «Рейнджерс» так мощно впечатал соперника в борт, что тот потерял сознание

Игрок «Рейнджерс» так мощно впечатал соперника в борт, что тот потерял сознание
Eurosport

1 час назад

Марку Боровецки вряд ли понравилась встреча со стеной.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» дома всухую переиграл «Оттаву» – 3:0.

В третьем периоде страшный эпизод произошел между Бренданом Смитом и Марком Боровецки: защитник «Рейнджерс» толкнул соперника на борт, и тот потерял сознание. Судьи мгновенно отправили нарушителя в бан до конца встречи, а Боровецки в сопровождении партнеров и врачей ушел в раздевалку.

  • «Рейнджерс» набрали 22 очка и догнали «Оттаву» в таблице Восточной Конференции.
  • В следующем матче «Оттава» встретится с «Вашингтоном», «Рейнджерс» – с «Каролиной».

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