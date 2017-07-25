Канада назначила на Олимпиаду тренера, проработавшего в НХЛ всего 3 сезона

О назначении Дежардена объявила пресс-служба сборной Канады. Генеральным менеджером назначен Шон Бурк.

60-летний Вилли Дежарден с 1997 года работал в командах WHL и АХЛ. В 2014 году Дежарден возглавил «Ванкувер», добравшись с ним в первый сезон до первого раунда Кубка Стэнли. В двух последующих сезонах «Кэнакс» не выходили в плей-офф.

По окончании сезона-2016/17 Дежарден был уволен из «Ванкувера».

Сборная Канады завоевала золотые медали на двух последних Олимпиадах.

Ранее руководство НХЛ решило не отпускать игроков лиги на Игры в Пхенчхане.

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