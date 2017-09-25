Eurosport

Россия начнет выступление на Олимпиаде-2018 матчем со Словакией 14 февраля

Россия стартует на Олимпиаде матчем со Словакией
Eurosport

25/09/2017 в 17:23Изменено 9 мин. назад

IIHF опубликовала расписание турнира, подпорченного руководством НХЛ.

В первой встрече на Играх в Пхёнчхане Россия и Словакия сыграют 14 февраля. В параллельной игре встретятся другие участники группы В США и Словения.

16 февраля команда Олега Знарка сыграет со словенцами, 17 февраля – с американцами. Групповой этап завершится 18 февраля. 20-го пройдут матчи первого раунда плей-офф, 24 февраля – матч за третье место, а на следующий день – финал.

Победители трех групп и лучшая команда из занявших второе место напрямую выйдут в четвертьфинальную стадию, все остальные участники турнира поборются в первом раунде.

  • Хоккеисты из НХЛ не примут участия в Играх впервые с 1994 года.

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