IIHF введет тренерский челлендж спорного взятия ворот на матчах Олимпиады-2018

IIHF введет права тренера на видеопросмотр во время матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.

«На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. В частности, велась речь о введении тренерского челленджа – права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного с взятием ворот.

IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде», – сообщил «Р-Спорт» источник в федерации.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет в южнокорейском Пхёнчхане 14-25 февраля.

Впервые с 1994 года на Олимпиаде не выступят игроки из НХЛ.

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