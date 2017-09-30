Getty Images
IIHF введет тренерский челлендж спорного взятия ворот на матчах Олимпиады-2018
Ситуация со сдвинутыми воротами в Сочи-2014 не повторится.
IIHF введет права тренера на видеопросмотр во время матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.
«На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. В частности, велась речь о введении тренерского челленджа – права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного с взятием ворот.
IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде», – сообщил «Р-Спорт» источник в федерации.
- Олимпийский хоккейный турнир пройдет в южнокорейском Пхёнчхане 14-25 февраля.
- Впервые с 1994 года на Олимпиаде не выступят игроки из НХЛ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте