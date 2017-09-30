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IIHF введет тренерский челлендж спорного взятия ворот на матчах Олимпиады-2018

IIHF введет тренерский челлендж спорного взятия ворот на матчах Олимпиады-2018
Р-Спорт

30/09/2017 в 23:34Изменено 9 мин. назад

Ситуация со сдвинутыми воротами в Сочи-2014 не повторится.

IIHF введет права тренера на видеопросмотр во время матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года.

«На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. В частности, велась речь о введении тренерского челленджа – права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного с взятием ворот.

IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде», – сообщил «Р-Спорт» источник в федерации.

  • Олимпийский хоккейный турнир пройдет в южнокорейском Пхёнчхане 14-25 февраля.
  • Впервые с 1994 года на Олимпиаде не выступят игроки из НХЛ.

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