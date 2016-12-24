Сверхновые. Лучший тинейджер КХЛ, швейцарский Макдэвид и еще 6 звезд МЧМ-2017

Кирилл Капризов (Россия)

«Салават Юлаев» (КХЛ), 19 лет

Прорыв уроженца Новокузнецка произошел в прошлом сезоне. Словно в ответ скаутам НХЛ на 29-е место среди европейцев в рейтинге проспектов и 135-й номер драфта-2015 Капризов продемонстрировал в скромной «Кузне» статистику на уровне 18-летних Малкина и Овечкина.

После перехода в «Салават Юлаев» результаты Капризова стали еще круче. За два месяца до финиша регулярного чемпионата-2016/17 Кирилл забронировал себе место в тройке лучших сезона КХЛ для игроков моложе 20 лет по шайбам (15) и набранным очкам (30).

Недооценку скаутами следует списать на скромные габариты (178 см), но этот изъян Кирилл компенсирует катанием, чтением игры и выбором позиции. На второй МЧМ в карьере Капризов едет состоявшейся звездой второй по силе лиги мира.

Михаил Сергачев (Россия)

«Уинсор Спитфайрз» (OHL), 18 лет

Проспект «Канадиенс» – всего лишь второй с 1998-го защитник из России, выбранный на драфте в первой десятке. Сергачев отличается хорошим катанием, техникой и умением развивать и поддерживать атаки – качествами, которые среди русских защитников встречаются нечасто.

В мощнейшем «Монреале» решили, что пока могут обойтись без Сергачева, поэтому Михаил продолжает жечь в хоккейной лиге Онтарио (OHL), где у него уже 15 очков в 18 матчах.

Дилан Стром (Канада)

«Эри Оттерс» (OHL), 19 лет

Фаворит драфта-2017 Нолан Патрик и его ближайший конкурент Габриэль Виларди пропустят турнир из-за травм, а Максима Комтуа забраковал тренерский штаб, поэтому внимание канадских болельщиков будет приковано к ветеранам молодежных турниров.

Капитан «кленовых листьев» Стром начинал в OHL в одном звене с Коннором Макдэвидом и был задрафтован в 2015 году под третьим номером, но до сих пор не закрепился в заурядной «Аризоне» и теперь снова тащит «Эри Оттерс».

Домашний МЧМ – шанс для Дилана заслужить новый вызов в НХЛ и реабилитироваться за вылет в четвертьфинале 2016 года.

Тайсон Джост (Канада)

Университет Северной Дакоты (NCAA), 18 лет

Проспект «Колорадо» набрал впечатляющие 104 очка в NCAA-2015/16, после чего ему доверили должность капитана юниорской сборной. На ЮЧМ-2016 Джост стал главнымбомбардиром (15 очков) и получил награду IIHF лучшему форварду.

Скауты отмечают видение площадки Джоста, его способность читать игру на высоких скоростях и задатки элитного снайпера.

Эели Толванен (Финляндия)

«Су-Сити Маскетирс» (USHL), 17 лет

«Суоми» будет нелегко отстоять чемпионский титул и заменить тройку Лайне – Ахо – Пульюярви. Главным действующим лицом нападения Финляндии в Торонто и Монреале станет лучший снайпер ЮЧМ-2016 Эели Толванен, которому скауты прочат место в топ-5 драфта-2017.

Скоростной вингер с великолепным броском – Толванен вызывает стойкие ассоциации с предшественником Патриком Лайне и легендарным Теему Селянне.

(фото: официальный сайт НХЛ)

Клейтон Келлер (США)

Бостонский университет (NCAA), 18 лет

Минувшей весной центрфорвард Бостонского университета был признан самым ценным игроком ЮЧМ-2016, хотя американцы уступили Финляндии в полуфинале и остались с бронзой, а в таблице бомбардиров Клейтон уступил только канадцу Джосту.

Тот успех помог Келлеру уйти на драфте на седьмой позиции, хотя скауты отправляли его во второй десяток. Главные козыри американца – отличное катание и владение шайбой.

Александер Нюландер (Швеция)

«Рочестер Американс» (AHL), 18 лет

Как и в случае с Канадой, главный шведский проспект драфта-2017 Тимоти Лильегрен будет смотреть МЧМ дома, залечивая болячки, а лидерами сборной станут опытные ребята. В их рядах выделяется восьмой номер последнего драфта Александер Нюландер.

Cын бывшего игрока «Ак Барса» и СКА, экс-партнера Александра Овечкина по «Вашингтону» Микаэля Нюландера, стал лучшим бомбардиром «Тре Крунур» на ЮЧМ-2016 и МЧМ-2016, и теперь болельщики вправе ждать от него своеобразного хет-трика. У Нюландера отличный бросок и задатки будущего снайпера, что выделяет его среди соотечественников, славящихся, скорее, ассистами, нежели шайбами.

Нико Хишир (Швейцария)

«Галифакс Мусхэдс», (QMJHL), 17 лет

Швейцарская школа производит топовых хоккеистов даже не каждые пять лет, но в этом году за «крестоносцев» выступит настоящая звезда молодежного уровня, которой некоторые горячие головы прочат борьбу даже за первый номер драфта.

За талант плеймейкера, скорость и технику центрфорварда «Галифакс Мусхэдс» окрестили швейцарским Макдэвидом, но и с броском у Нико все в порядке. Хишир был вторым самым молодым участником МЧМ-2016, а теперь едет в Монреаль и Торонто одним из лучших бомбардиров молодежной лиги Квебека.

Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря.

В первой игре сборная России встретится с хозяином турнира Канадой. Матч начнется 27 декабря в 04:00 мск.

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