Россия начала молодежный чемпионат мира по хоккею с поражения впервые с 2011 года

Сборная России по хоккею впервые с 2011 года стартовала на молодежном чемпионате мира с поражения. В первом матче на турнире россияне проиграли Канаде со счетом 3:5.

В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10'), Кирилл Капризов (46') и Егор Рыков (51').

Счет в матче на третьей минуте открыл Тайсон Джост. Филипп Майерс и Дийон Дьюб ему помогли.

Михаил Сергачев сравнял счет на десятой минуте. Денис Гурьянов в ассистентах.

Лидер сборной Канады Дилан Стром снова вывел хозяев вперед, реализовав большинство.

Николя Руа увеличил отрыв ко второму перерыву.

Мэтт Барзал сделал счет крупным через три минуты после начала третьего периода. И снова в большинстве.

Кирилл Капризов чуть сократил отставание на пятой минуте третьего периода и вселил в фанатов надежду на камбэк. Капитанский выстрел!

Дилан Стром оформил дубль и похоронил надежды гостей на успех, но спустя минуту Егор Рыков снова вернул самых перспективных русских хоккеистов в игру. Тем не менее за 10 оставшихся минут команды не забили больше ни шайбы. Итоговый счет – 5:3.

В предыдущий раз сборная России до 20 лет не победила в стартовом матче первенства мира в 2011 году на турнире в Баффало, когда уступила канадцам со счетом 3:6.

На том турнире россияне стали чемпионами, в финале обыграв тех же канадцев со счетом 5:3.

Титул 2011 года является последним в истории сборной России.

На прошлогоднем первенстве в Хельсинки русские стартовали с победы в серии буллитов над сборной Чехии (2:1).

МЧМ-2017 проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.

Сборная России следующий матч проведет 28 декабря против Латвии (начало игры - 00:00 мск).

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