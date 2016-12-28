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Россия забросила 9 шайб Латвии на молодежном чемпионате мира

Россия забросила 9 шайб Латвии
Eurosport

10 ч. назад

А пропустила только одну.

Встреча группы B молодежного чемпионата мира, состоявшаяся во вторник в Торонто, завершилась со счетом 9:1 в пользу российских хоккеистов, которые одержали первую победу во втором матче на турнире.

В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Капризов (21-я, 47-я и 57-я минуты), дубль сделал Александр Полунин (13, 25), по шайбе забросили Данил Юртайкин (6), Павел Карнаухов (18), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50). Автором единственного гола у соперника стал Рудольф Балцерс (24).

  • В следующем матче 29 декабря российские хоккеисты сыграют со сборной США, а латвийцы в этот же день встретятся с Канадой.

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