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Вратарь канадской молодежки сделал шатаут, отразив 6 бросков

Вратарь канадской молодежки сделал шатаут, отразив 6 бросков
Eurosport

10 ч. назад

Словаки забыли про ворота соперника.

Матч между Канадой и Словакией, прошедший в ночь на среду в Торонто, завершился победой хозяев льда со счетом 5:0. Канадцы нанесли по воротам соперника 44 броска, позволив словакам только шесть раз потревожить голкипера Коннора Инграма.

  • В первом матче на турнире Канада обыграла сборную России (5:3). В этом матче ворота канадцев защищал Картер Харт.
  • В следующей игре канадцы 29 декабря встретятся с Латвией.

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