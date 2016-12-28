Вратарь канадской молодежки сделал шатаут, отразив 6 бросков

Матч между Канадой и Словакией, прошедший в ночь на среду в Торонто, завершился победой хозяев льда со счетом 5:0. Канадцы нанесли по воротам соперника 44 броска, позволив словакам только шесть раз потревожить голкипера Коннора Инграма.

В первом матче на турнире Канада обыграла сборную России (5:3). В этом матче ворота канадцев защищал Картер Харт.

В следующей игре канадцы 29 декабря встретятся с Латвией.

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