Eurosport
Вратарь канадской молодежки сделал шатаут, отразив 6 бросков
Словаки забыли про ворота соперника.
Матч между Канадой и Словакией, прошедший в ночь на среду в Торонто, завершился победой хозяев льда со счетом 5:0. Канадцы нанесли по воротам соперника 44 броска, позволив словакам только шесть раз потревожить голкипера Коннора Инграма.
- В первом матче на турнире Канада обыграла сборную России (5:3). В этом матче ворота канадцев защищал Картер Харт.
- В следующей игре канадцы 29 декабря встретятся с Латвией.
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