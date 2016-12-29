Eurosport
Крутейшие штрафбоксы на Кубке Шпенглера, ради которых стоит нарушать правила
Сидеть там гораздо удобнее и комфортнее, чем на командной скамейке.
Организаторы проходящего в Давосе Кубка Шпенглера креативно подошли к оформлению боксов для штрафников и заодно круто прорекламировали спонсора турнира – авиакомпанию Helvetic Airways.
Вместо традиционных скамеек нарушителей ждут настоящие пассажирские сидения, за спинками которых красуется постеры с самолетами Helvetic Airways.
- Кубок Шпенглера – старейший международный хоккейный турнир, проводящийся с 1923 года.
- «Автомобилист» в четвертьфинале сыграет с «Давосом», а минское «Динамо» на правах победителя группы Cattini вышло в полуфинал. Турнир завершится 31 декабря.
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