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Датчане вслед за Финляндией обыграли Чехию на МЧМ
Матч группового этапа завершился сенсационной победой Дании – 3:2 ОТ.
Голы:
0:1, 07:56 – Мартин Нечас (Адам Мусил)
1:1, 28:41 – Йоахим Блихфельд (Виллиам Бойсен, Оливер Ларсен)
1:2, 30:29 – Филип Хронек (Филип Сухи)
2:2, 54:36 – Николай Краг (Йоахим Блихфельд)
3:2, 60:47 – Матиас Фром (Николай Краг-Кристенсен)
- Ранее датчане обыграли действующих чемпионов мира – финнов.
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