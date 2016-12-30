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Россия проиграла США на молодежном чемпионате мира
Несмотря на поражение, парни смотрелись достойно.
Встреча третьего тура группы B завершилась минимальной победой американцев – 2:3. Первыми шайбу забросили хоккеисты сборной США – отличился Клейтон Келлер (пятая минута).
В меньшинстве счет сравнял Кирилл Ураков (12').
Во втором периоде большинство реализовал Колин Уайт (25').
Отрыв американцев увеличил Трой Терри (32').
Спасти положение пытался Кирилл Капризов, который сократил отставание в большинстве.
- На 59-й минуте Тейдж Томпсон не реализовал буллит.
- На счету сборной России 10 минут штрафа, у американцев – 6.
- Команда Брагина проиграла второй матч из трех и занимает третье место в группе.
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