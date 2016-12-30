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Россия проиграла США на молодежном чемпионате мира

Россия проиграла США на молодежном чемпионате мира
Eurosport

Вчера в 10:02

Несмотря на поражение, парни смотрелись достойно.

Встреча третьего тура группы B завершилась минимальной победой американцев – 2:3. Первыми шайбу забросили хоккеисты сборной США – отличился Клейтон Келлер (пятая минута).

В меньшинстве счет сравнял Кирилл Ураков (12').

Во втором периоде большинство реализовал Колин Уайт (25').

Отрыв американцев увеличил Трой Терри (32').

Спасти положение пытался Кирилл Капризов, который сократил отставание в большинстве.

  • На 59-й минуте Тейдж Томпсон не реализовал буллит.
  • На счету сборной России 10 минут штрафа, у американцев – 6.
  • Команда Брагина проиграла второй матч из трех и занимает третье место в группе.

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