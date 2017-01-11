Спор-площадка. Огромные ворота и еще 4 реформы, которые снова сделают хоккей великим

Увеличение ворот

Низкая результативность – острейшая проблема современного хоккея, причины которой лежат в районе вратарской площади.

В течение 90-х и первой половины нулевых вратарская амуниция постоянно увеличивалась в размерах, появились широкие нагрудники, с которыми киперы, стоя на месте, заслоняют большую часть ворот. Сравните вратарей сверхрезультативных 80-х и современности:

Начиная с 2006 года, НХЛ несколько раз уменьшала габариты ловушек и щитков, но это не уберегло результативность от дальнейшего падения. Сами вратари стали атлетичнее, а главное, крупнее: в сезоне-1990/91 в НХЛ играли только три голкипера выше 188 сантиметров, к 2015 году их количество возросло до 32.

Проблему необходимо решить кардинально и увеличить ворота. Сторонником такого развития событий выступает главный тренер «Торонто» и олимпийской сборной Канады Майк Бэбкок: «Забивать стало невозможно. Посмотрите на 80-е, когда шайба сама шла в сетку. Сравните средний рост вратарей и размер ворот. Увеличьте ворота, и тогда игра станет прежней. Сейчас ворота слишком маленькие для вратарей, а вратари слишком хороши для нынешнего размера ворот».

Создание лучших условий для звезд

Резкий скачок результативности после эры мертвой шайбы произошел в середине нулевых. Постлокаутный сезон-2005/06 побил рекорды строгого судейства: в среднем каждая команда играла 5,85 раза в большинстве за матч.

Затем арбитры с каждым годом становились либеральнее и добрее, пока спустя девять лет после абсолютного рекорда не было пробито дно: в сезоне-2014/15 команды играли в большинстве всего 3,06 раза за матч. Сезон-2015/16 стал чуть лучше: предпоследнее место. И если в 2006-м сразу семь хоккеистов преодолели отметку в 100 очков и еще семь – в 90, то в 2015-м Джейми Бенну для завоевания «Арт Росс Трофи» хватило 87 баллов, а за три последних сезона только двое набрали больше 90 очков.

Талантливые и техничные хоккеисты не только не забивают, но и не могут сделать игру ярче, поскольку им безнаказанно лезут под кожу. Посмотрите, как игроки «Аризоны» действовали против Коннора Макдэвида – нового любимца лиги.

10 лет назад нарушитель провел бы следующие две минуты в уютном штраф-боксе.

Чем ярче блистают звезды, тем больше выгоды это приносит спорту. Звезды приводят людей на арены, заставляют наблюдать за игрой, а из форварда, который набирает 50-60 очков за сезон сложно вылепить героя. Да, гении калибра Кросби, Макдэвида, Овечкина и Малкина пробьются даже в самых неблагоприятных условиях, но вот талантам помельче туго.

Переход на финские площадки

Тема ширины площадок – одна из самых старых, но по-прежнему популярных и актуальных. В большинстве стран Европы, включая КХЛ, матчи проводятся на площадках шириной в 30,5 метра, из-за чего игра, особенно в условиях отъезда талантов за океан, кажется тягомотной. Призывы уменьшить катки звучат ежегодно. Например, подобную идею во время Кубка мира-2016 продвигал глава ФХР Владислав Третьяк.

Забавно, но в Северной Америке раздаются противоположные призывы. Скорости хоккеистов за последние десятилетия выросли, в результате чего игра превратилась в банальное бей-беги. У звезд нет ни времени, ни пространства, чтобы подумать, развернуться и продемонстрировать должный уровень на отведенных 26 метрах ширины.

Оптимальное решение – введение усредненных площадок в 28-29 метров и в Европе, и в Северной Америке по финскому образцу. Это поможет сделать игру динамичнее по эту сторону Атлантики, и разнообразнее – по ту.

Повышение потолка зарплат

Потолок и пол зарплат призваны повысить конкуренцию. До локаута-2004/05 в НХЛ царствовали «Детройт», «Колорадо» и «Нью-Джерси», на троих разыгравшие восемь из 10 Кубков Стэнли. При этом в лиге разрыв между богатыми и бедными был велик.

В устранении изъяна НХЛ добилась серьезного прорыва. В сезоне-2003/04 «Детройт» тратил на зарплаты игрокам 77,856 млн долларов, а сосед по дивизиону «Нэшвилл» – только 21,932 млн, т.е. на 55,924 млн меньше. В прошлом сезоне разрыв между лидером «Питтсбургом» и аутсайдером «Виннипегом» составил 13,958 млн евро.

Но у потолка есть обратная сторона: сильные команды быстро разваливаются и уходят с вершины. Всего год назад сразу после очередного чемпионства через серьезное обновление состава прошел «Чикаго». В силу вступили крупные контракты Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна, и клуб пожертвовал Патриком Шарпом, который внес вклад в три успешных похода за титулом, и Брэндоном Саадом. Спасло пополнение из КХЛ в лице Артемия Панарина. Схожая проблема нависла над финалистом-2015 «Тампой» и «Рейнджерс», которых летом ждут соответственно 11 и девять истекающих контрактов игроков основы.

Идея потолка зарплат доказала состоятельность, но планку следует повысить, и не на 2 миллиона, как планирует комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, поскольку в нынешних жестких рамках сэлэри-кэп бьет по успешным франшизам с грамотным менеджментом, не позволяя сохранить сильный состав на длительный срок.

Прием тренерского опыта у Америки

Международные турниры в 90-е и нулевые оставались захватывающими и непредсказуемыми, несмотря на всегда ограниченный круг претендентов. Но Олимпиаду-2014 и КМ-2016 канадцы выиграли, толком не вспотев, и даже на двух последних чемпионатах мира, где «кленовые» традиционно представлены далекими от идеала составами, борьбы не получилось. В Москве-2016 блестящая финская сборная обыграла Канаду на групповой стадии, но в финале родоначальники 60 минут не давали сопернику даже из собственной зоны выйти.

Дело не в том, что у канадцев сильнейший подбор игроков – это не мешало им проигрывать (КМ-1996, Нагано-1998, Турин-2006) или сталкиваться с трудностями на пути к триумфу (Солт-Лейк-Сити-2002, КМ-2004). На крупных турнирах у Канады функционирует огромный штаб крупных специалистов, которые одновременно работают в клубах НХЛ. Жесткая конкуренция в лиге заставляет тренеров прогрессировать.

Чтобы вернуть интригу на международную арену и сделать турниры снова интересными, тренерам Европы и России нужно активнее учиться у заокеанских коллег, а федерациям – активнее привлекать коучей из Северной Америки. Лучший аргумент в пользу этого – Ральф Крюгер, который набрался опыта, работая ассистентом в «Эдмонтоне» и сборной Канады, и в результате его Европа, наспех собранная из никогда друг с другом не игравших хоккеистов, прогремела на Кубке мира и дошла до финала, расправившись по пути с США, Чехией и Швецией.

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