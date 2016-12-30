«Трагедия рейса Ту-154 не связана с хоккеем». IIHF запретила минуту молчания на матчах МЧМ

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», – приводит «Р-Спорт» заявление IIHF.

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся из Москвы в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром вскоре после дозаправки в Сочи. Погибли 92 человека.

Минута молчания должна была предварять стартовый матч сборной России против Канады.

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