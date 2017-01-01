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Россия осадила Словакию и сыграет в четвертьфинале МЧМ с Данией
Завершился групповой этап МЧМ-2017.
В новогоднюю ночь сборная России одержала победу над Словакией со счетом 2:0. В составе команды Валерия Брагина шайбы забросили Денис Гурьянов (30-я минута), реализовавший большинство, и Яков Тренин (50').
- Сборная России набрала 6 очков и заняла третье место в группе В вслед за США и Канадой.
- В четвертьфинале Россия сыграет с Данией, которая на групповой стадии сенсационно обыграла Финляндию и Чехию и финишировала второй.
- Остальные четвертьфинальные пары: Швеция – Словакия, США – Швейцария, Канада – Чехия. Все матчи пройдут в ночь со 2 на 3 января.
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(фото: официальный сайт ФХР)
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