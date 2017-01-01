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Россия осадила Словакию и сыграет в четвертьфинале МЧМ с Данией

Россия осадила Словакию и сыграет в четвертьфинале МЧМ с Данией
Eurosport

Вчера в 12:30

Завершился групповой этап МЧМ-2017.

В новогоднюю ночь сборная России одержала победу над Словакией со счетом 2:0. В составе команды Валерия Брагина шайбы забросили Денис Гурьянов (30-я минута), реализовавший большинство, и Яков Тренин (50').

  • Сборная России набрала 6 очков и заняла третье место в группе В вслед за США и Канадой.
  • В четвертьфинале Россия сыграет с Данией, которая на групповой стадии сенсационно обыграла Финляндию и Чехию и финишировала второй.
  • Остальные четвертьфинальные пары: Швеция – Словакия, США – Швейцария, Канада – Чехия. Все матчи пройдут в ночь со 2 на 3 января.

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(фото: официальный сайт ФХР)

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