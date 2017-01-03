Русская молодежка разнесла Данию и выкатилась в полуфинал чемпионата мира

В 1/4 финала МЧМ сборная России разгромила команду Дании (4:0). Счет в первом периоде открыл Александр Полунин, две шайбы забросил капитан команды Кирилл Капризов, и один точный выстрел на счету Павла Карнаухова.

Русские хоккеисты сыграли на ноль второй матч на турнире.

В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет со сборной США, вырвавшей победу у Швейцарии (3:2). Матч состоится 4 января в 23.00 (мск).

У сборной России будет шанс взять реванш у американцев за поражение на групповом этапе со счетом 2:3.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме