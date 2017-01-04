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Читатели выбрали Олега Мосалева лучшим хоккейным комментатором телеканалов Eurosport

Читатели выбрали Мосалева лучшим хоккейным комментатором телеканалов Eurosport
Eurosport

15 ч. назад

Все решили несколько голосов.

Читатели Eurosport.ru в течение нескольких дней голосовали за лучшего хоккейного комментатора телеканалов в 2016 году.

Победу одержал Олег Моселев, набравший 1147 голосов. Второе место – у Александра Кузмака (1103 балла), третьим стал Владимир Дехтярев (1061 балл).

  • Лучшим футбольным комментатором Eurosport стал Владимир Стогниенко.
  • Второе место осталось за Александром Елагиным, третье – у Василия Уткина.

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