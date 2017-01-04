Eurosport
Читатели выбрали Олега Мосалева лучшим хоккейным комментатором телеканалов Eurosport
Все решили несколько голосов.
Читатели Eurosport.ru в течение нескольких дней голосовали за лучшего хоккейного комментатора телеканалов в 2016 году.
Победу одержал Олег Моселев, набравший 1147 голосов. Второе место – у Александра Кузмака (1103 балла), третьим стал Владимир Дехтярев (1061 балл).
- Лучшим футбольным комментатором Eurosport стал Владимир Стогниенко.
- Второе место осталось за Александром Елагиным, третье – у Василия Уткина.
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