Сборная России проиграла США по буллитам на молодежном чемпионате мира

Полуфинальная встреча, прошедшая в среду Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), а еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я). На 46-й минуте голкипер сборной России Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

Позже в среду в Монреале во втором полуфинале встретятся команды Канады и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 5 января.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами