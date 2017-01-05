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Сборная России проиграла США по буллитам на молодежном чемпионате мира

Сборная России проиграла США по буллитам на молодежном чемпионате мира
Eurosport

Вчера в 11:16

Российская молодежка будет бороться только за бронзу.

Полуфинальная встреча, прошедшая в среду Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), а еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я). На 46-й минуте голкипер сборной России Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

  • Позже в среду в Монреале во втором полуфинале встретятся команды Канады и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 5 января.

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