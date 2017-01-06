Сборная России выиграла бронзу молодежного чемпионата мира

В напряженном матче команды забрасывали шайбы только во втором периоде, доведя матч за бронзу до овертайма. В игре 3 на 3 сильнее оказались хоккеисты из России, забросившие решающую шайбу на 33-й секунде.

0:1 – Кирилл Капризов (Михаил Воробьев, Егор Рыков), 20.16'

1:1 – Джонатан Дален, 30.11'

1:2 (ОТ) – Денис Гурьянов, 60.33'

С 2011 года молодежная сборная Росии выигрывает медали на всех чемпионатах мира.

Кирилл Капризов – лучший бомбардир турнира с 9 шайбами в 7-ми играх.

Победителем МЧМ стала сборная США, обыгравшая в финале канадцев – 5:4.

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