Eurosport
Сборная России выиграла бронзу молодежного чемпионата мира
В матче за третье место повержена шведская сборная – 2:1 (ОТ).
В напряженном матче команды забрасывали шайбы только во втором периоде, доведя матч за бронзу до овертайма. В игре 3 на 3 сильнее оказались хоккеисты из России, забросившие решающую шайбу на 33-й секунде.
0:1 – Кирилл Капризов (Михаил Воробьев, Егор Рыков), 20.16'
1:1 – Джонатан Дален, 30.11'
1:2 (ОТ) – Денис Гурьянов, 60.33'
- С 2011 года молодежная сборная Росии выигрывает медали на всех чемпионатах мира.
- Кирилл Капризов – лучший бомбардир турнира с 9 шайбами в 7-ми играх.
- Победителем МЧМ стала сборная США, обыгравшая в финале канадцев – 5:4.
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