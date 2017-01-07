Рене Фазель: «Хоккеистов из России нет в списке МОК»

«Мы не раскрываем деталей, я могу только подтвердить, что ни одного российского хоккеиста в этом списке нет, – сказал Рене Фазель. – Что касается женщин, мы не хотели бы сейчас называть их имена. На данный момент мы сохраняем конфиденциальность, у нас идет обсуждение с МОК и ВАДА», – заявил глава IIHF Рене Фазель ТАСС.

После обнародования второго доклада независимой комиссии ВАДА МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 спортсменов РФ, выступавших на Олимпийских играх в Сочи.

В допинг-пробах двух хоккеисток имеются следы мужского ДНК.

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