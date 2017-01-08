Eurosport
Какие-то безумцы зарубились в хоккей в луже под жутким ливнем
Жесточайшие погодные условия в истории АХЛ.
Хоккеисты клубов «Бейкерсфилд» и «Онтарио Рейн» провели самый необычный матч в жизни. Встреча на открытой арене колледжа Бейкерсфилда прошла под проливным дождем.
Матч завершился победой «Бейкерсфилда» в овертайме (3:2). Игру посетили 12,3 тысячи болельщиков.
- Российский нападающий хозяев Антон Слепышев заброшенными шайбами не отметился.
- «Онтарио» занимает второе место в Западной Конференции, «Бейкерсфилд» – 11-й.
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