Юниорки сборной России избили чешек на ЮЧМ, 2 хоккеистки госпитализированы

Массовая драка разгорелась в конце четвертьфинальной игры чемпионата мира-2017 для девушек моложе 18 лет между сборными России и Чехии во время атаки на ворота России.

В результате потасовки две хоккеистки хозяев турнира – Клара Химларова и Наталья Млинкова – были госпитализированы с травмами, а тренерский штаб Чехии обвинил арбитров в излишне мягком судействе в отношении России, передает sport.cz.

Матч завершился победой девушек из России – 2:0.

В полуфинале россиянки сыграют с США.

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(фото: официальный сайт ИИХФ)