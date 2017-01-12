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Юниорки сборной России избили чешек на ЮЧМ, 2 хоккеистки госпитализированы
Не только настоящие мужчины играют в хоккей.
Массовая драка разгорелась в конце четвертьфинальной игры чемпионата мира-2017 для девушек моложе 18 лет между сборными России и Чехии во время атаки на ворота России.
В результате потасовки две хоккеистки хозяев турнира – Клара Химларова и Наталья Млинкова – были госпитализированы с травмами, а тренерский штаб Чехии обвинил арбитров в излишне мягком судействе в отношении России, передает sport.cz.
- Матч завершился победой девушек из России – 2:0.
- В полуфинале россиянки сыграют с США.
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(фото: официальный сайт ИИХФ)
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