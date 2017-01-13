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Мощный нокаут американского кипера после удара другого американского кипера

Мощный нокаут американского кипера после удара другого американского кипера
Eurosport

53 мин. назад

Короткое сражение на льду, достойное октагона.

Матч команд из низшей лиги США порадовал зрителей дракой вратарей, один из которых оказался прирожденным боксером.

Победитель боя получил 19 минут штрафа и отправился в раздевалку досрочно.

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