Eurosport
Мощный нокаут американского кипера после удара другого американского кипера
Короткое сражение на льду, достойное октагона.
Матч команд из низшей лиги США порадовал зрителей дракой вратарей, один из которых оказался прирожденным боксером.
Победитель боя получил 19 минут штрафа и отправился в раздевалку досрочно.
- В ходе драки вратари не получили травм.
- Все самое огненное из заокеанского хоккея можно увидеть в очередной серии «Проброса погоды».
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