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IIHF расследует поведение чешских фанатов, освиставших гимн России на женском МЧМ в Чехии

IIHF расследует поведение чешских фанатов, освиставших гимн России
Eurosport

1 час назад

Реакция фанатов на драку в матче вышла не менее резонансной.

«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, не только с Россией. Мы в IIHF расследуем этот случай, обсудим его.

Уверен, мы решим, как избежать подобного поведения. Это неуважение, такого не должно происходить, но напомню, это не первый случай», – рассказал президент IIHF Рене Фазель «Р-Спорт».

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