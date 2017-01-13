IIHF расследует поведение чешских фанатов, освиставших гимн России на женском МЧМ в Чехии

«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, не только с Россией. Мы в IIHF расследуем этот случай, обсудим его.

Уверен, мы решим, как избежать подобного поведения. Это неуважение, такого не должно происходить, но напомню, это не первый случай», – рассказал президент IIHF Рене Фазель «Р-Спорт».

Чешские болельщики освистали гимн России после матча с хозяйками турнира девушек не старше 18 лет.

В матче сборных произошла массовая потасовка, по итогам которой две девушки из Чехии были госпитализированы.

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