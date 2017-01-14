Eurosport

Хоккеисты NCAA провели смешную тренировку с воображаемыми клюшками

Хоккеисты NCAA провели смешную тренировку с воображаемыми клюшками
Eurosport

1 час назад

Настоящему мужику не нужны эти палки.

Команда «Пионерс» Денверского университета попала впросак во время выезда на матч NCAA против «Бронко» университета Уэстерн Мичиган. В самолете не хватило места для всего командного инвентаря, и перед выходом на утреннюю тренировку хоккеисты оказались без клюшек.

Но такой пустяк не смутил игроков из Денвера, которые проявили пионерскую смекалочку и провели полноценную тренировку с воображаемыми клюшками.

  • На матч с «Бронко» «Пионерс» вышли уже с клюшками, но это пошло им лишь во вред – 0:3.

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