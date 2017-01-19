AFP

Аркадий Ротенберг: «В России условия для роста хоккеистов гораздо лучше, чем в США или Канаде»

Ротенберг: «В России условия для роста хоккеистов гораздо лучше, чем в США или Канаде»
Eurosport

1 час назад

Догнали и перегнали.

«К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят свое чадо к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребенка здесь загубят, и только за океаном он сможет достичь успеха. Но это глубокое заблуждение.

С родителями активно работают агенты, которые зачастую из корыстных побуждений промывают им мозги так, что они начинают свято верить, что за океаном их ребенка ждет большое будущее, а в России не те условия, не те тренеры и вообще все не то. Таких историй масса.

Хотя сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в тех же США или Канаде. В России есть все для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду. Важно понимать, что нет ничего плохого в том, что российские спортсмены уезжают в НХЛ, так как они набираются там колоссального опыта. Но возвращаются оттуда они зачастую выжатые как лимон.

Есть и позитивные примеры – Павел Дацюк. Во-первых, он до сих пор играет на высоком уровне и является одним из ключевых хоккеистов СКА в КХЛ, а во-вторых, он активно делится своим опытом с молодыми и юными спортсменами, проводя для них мастер-классы. С таких, как он, и нужно брать пример», – заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг в интервью «Известиям».

  • Сборная России завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира-2017.

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