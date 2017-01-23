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«Меняйте коньки на балетки». Как фанаты хоккейного «Спартака» поддерживают команду

«Меняйте коньки на балетки». Как фанаты хоккейного «Спартака» поддерживают команду
Eurosport

7 ч. назад

Поклонники красно-белых умеют мотивировать.

Московский «Спартак» в рамках регулярного чемпината КХЛ уступил ЦСКА, потерпев девятое поражение подряд и закрепившись на предпоследнем месте в Западной конференции. Фанаты красно-белых не выдержали издевательств со стороны игроков и вывесили неприятные баннеры во время матча против армейцев. «Танцы на льду» и «Меняйте коньки на балетки» – не самое ужасное, что можно было увидеть.

Плакаты пробыли на трибуне не долго: сотрудники охраны забрали их себе.

  • В 53 играх сезона-2016/17 «Спартак» набрал 60 очков.
  • От последнего места москвичей отделяют всего 10 баллов.

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