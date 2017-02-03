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Лукашенко: «Хочу, чтобы мои дети, а их в Белоруссии миллионы, умели держать в руках клюшку»

Лукашенко: «Хочу, чтобы мои дети, а их в Белоруссии миллионы, умели держать в руках клюшку»
Eurosport

18 мин. назад

Президент побещал и дальше развивать хоккей в стране.

«Хочу получить от ледовых дворцов отдачу. В моем возрасте и маленького пятачка достаточно, чтобы покувыркаться с клюшкой и шайбой. Я хочу, чтобы мои дети, а их в Беларуси миллионы, умели держать в руках клюшку, кататься на коньках и спускаться на горных лыжах.

Я хочу, чтобы мы были на самом деле цивилизованным народом, не только на страницах газет и интернет-сайтов. Болтовней и разговорами цивилизацию не построишь. Поэтому я строил ледовые дворцы.

Но должна быть и отдача. Когда мы имели два катка – мы занимали четвертое место на Олимпиаде. А теперь мы не попадаем на Игры. Сегодня мы проигрываем тем, кого раньше обыгрывали с большим счетом.

Если мы пойдем по пути финнов, то я, вопреки мнениям, буду строить катки. Чтобы люди занимались спортом. И это окупается. Меньше в аптеку люди будут ходить. Будем делать все, что в интересах наших людей», – приводит слова президента Белоруссии «Прессбол».

  • Сборная Белоруссии на ЧМ-2016 заняла шестое место в группе и не пробилась в плей-офф.
  • Белоруссия не квалифицировалась на Игры в Сочи.

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