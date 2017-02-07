Ветеран «Филадельфии»: «Владимиру Путину придется постараться, чтобы сыграть так же результативно»

Организатор выставочных матчей в России, ветеран «Филадельфии Флайерс» Джо Уотсон ждет на следующем матче Владимира Путина.

«Сможет ли Путин сыграть так же результативно, как и в других выставочных матчах? Ему придется сильно постараться для этого. Мы рискуем застрять в Сибири ради встречи с ним, но какого черта? Мы здорово проведем время.

Расписание президента публикуется только за сутки из соображений безопасности, поэтому мы не знаем, сыграет ли Путин с нами, но он хотел.

Когда у нас не хватало игроков, я все хотел отменить. Русские сказали: «Нет, мы хотим, чтобы вы приехали». Все очень рады, что наши спонсоры – водка «Столичная» и «Газпром», – рассказал Джо Уотсон Courier-Post.

Джо Уотсон провел за «Филадельфию» 11 сезонов.

В 1976 году Уотсон забросил шайбу в ворота Вячеслава Тертьяка в матче «Филадельфии» против «Красной Армии».

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