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Владимир Дехтярев прокомментирует баталию «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе»

Дехтярев прокомментирует баталию «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе»
Eurosport

46 мин. назад

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Управлять эфиром – это супер. Хоккейные комментаторы терпели и жали на F5 в надежде увидеть, кому вы доверили работу на матче «Нью-Джерси» – «Сан-Хосе». Первое место в голосовании взял Владимир Дехтярев – он зажжет в студии 12 февраля.

  • Встреча начнется 12 февраля в 20:30 по московскому времени.
  • Прямой эфир вы найдете на телеканале Eurosport 2.

Полные результаты голосования:

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