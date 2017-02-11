Владимир Дехтярев прокомментирует баталию «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе»

Управлять эфиром – это супер. Хоккейные комментаторы терпели и жали на F5 в надежде увидеть, кому вы доверили работу на матче «Нью-Джерси» – «Сан-Хосе». Первое место в голосовании взял Владимир Дехтярев – он зажжет в студии 12 февраля.

Встреча начнется 12 февраля в 20:30 по московскому времени.

Прямой эфир вы найдете на телеканале Eurosport 2.

Полные результаты голосования:

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