Россия впервые за 4 года выиграла Евротур

В матче Шведских хоккейных игр сборная России одержала победу над Чехией со счетом 4:2. Шайбы на счету Сергея Шумакова, Анатолия Голышева и Максима Шалунова (дубль).

Россияне обеспечили первое место в общем зачете Евротура, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.

После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на втором месте с 12 очками, потеряла шансы превзойти россиян.

Шведские игры закончились победой России, которая набрала 7 очков в трех матчах.

У чехов 4 очка, у шведов – 3, финны завершили турнир с нулем баллов.

Сборная России не выигрывала Евротур на протяжении четырех лет.

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