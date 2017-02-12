From Official Website

Россия впервые за 4 года выиграла Евротур

Россия впервые за 4 года выиграла Евротур
Eurosport

1 час назад

Команда Олега Знарка одержала победу на Шведских играх и гарантировала победу в Евротуре за один этап до окончания.

В матче Шведских хоккейных игр сборная России одержала победу над Чехией со счетом 4:2. Шайбы на счету Сергея Шумакова, Анатолия Голышева и Максима Шалунова (дубль).

Россияне обеспечили первое место в общем зачете Евротура, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.

После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на втором месте с 12 очками, потеряла шансы превзойти россиян.

  • Шведские игры закончились победой России, которая набрала 7 очков в трех матчах.
  • У чехов 4 очка, у шведов – 3, финны завершили турнир с нулем баллов.
  • Сборная России не выигрывала Евротур на протяжении четырех лет.

Все новости хоккея

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке

01:37
Популярные видео
Инструкция по тому, как засунуть пару шайб Лундквисту и все равно проиграть
 296 просмотров8 ч
Бобровский выдал 35 сэйвов и проследил, чтобы «Детройт» уехал с ржавчиной на самолюбии
 943 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться