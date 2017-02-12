From Official Website
Россия впервые за 4 года выиграла Евротур
Команда Олега Знарка одержала победу на Шведских играх и гарантировала победу в Евротуре за один этап до окончания.
В матче Шведских хоккейных игр сборная России одержала победу над Чехией со счетом 4:2. Шайбы на счету Сергея Шумакова, Анатолия Голышева и Максима Шалунова (дубль).
Россияне обеспечили первое место в общем зачете Евротура, хотя сборным предстоит провести еще этап в Чехии.
После 9 матчей Россия набрала 24 очка. Чехия, которая находится на втором месте с 12 очками, потеряла шансы превзойти россиян.
- Шведские игры закончились победой России, которая набрала 7 очков в трех матчах.
- У чехов 4 очка, у шведов – 3, финны завершили турнир с нулем баллов.
- Сборная России не выигрывала Евротур на протяжении четырех лет.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте