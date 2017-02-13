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Хоккейная сборная России уничтожила турков на молодежном Олимпийском фестивале со счетом 42:0
На классе.
Сборная России нанесла сборной Турции поражение в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Сам факт победы не так примечателен, как его счет: русские хоккеисты разнесли турков со счетом 42:0. Об этом сообщает «Чемпионат».
В первом периоде Россия забросила 15 шайб. Во втором они пощадили турков и огорчили их лишь 12 раз, зато реабилитировались в третьем, снова 15 раз включив лампочку за воротами соперника.
Лучшим снайпером матча предсказуемо стал игрок сборной России. Егор Сердюк шесть раз послал шайбу в сетку.
Дртугие авторы шайб:
Ярослав Лихачев – 5
Артемий Князев – 4
Даниил Гутик – 4
Данил Зиновьев – 3
Александр Гордин – 3
Василий Подколзин – 3
Александр Чёрный – 3
Матвей Гуськов – 3
Илья Сафонов – 2
Дмитрий Тиувилин – 2
Михаил Стихановский – 1
Алексей Цыплаков – 1
Илья Николаев – 1
Николай Буренов – 1.
Полное видео упорного матча:
- Олимпийском фестивале принимают участие молодые спортсмены из 48 стран.
- Впервые соревнования были проведены в 1991 году.
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