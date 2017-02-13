Хоккейная сборная России уничтожила турков на молодежном Олимпийском фестивале со счетом 42:0

Сборная России нанесла сборной Турции поражение в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Сам факт победы не так примечателен, как его счет: русские хоккеисты разнесли турков со счетом 42:0. Об этом сообщает «Чемпионат».

В первом периоде Россия забросила 15 шайб. Во втором они пощадили турков и огорчили их лишь 12 раз, зато реабилитировались в третьем, снова 15 раз включив лампочку за воротами соперника.

Лучшим снайпером матча предсказуемо стал игрок сборной России. Егор Сердюк шесть раз послал шайбу в сетку.

Дртугие авторы шайб:

Ярослав Лихачев – 5

Артемий Князев – 4

Даниил Гутик – 4

Данил Зиновьев – 3

Александр Гордин – 3

Василий Подколзин – 3

Александр Чёрный – 3

Матвей Гуськов – 3

Илья Сафонов – 2

Дмитрий Тиувилин – 2

Михаил Стихановский – 1

Алексей Цыплаков – 1

Илья Николаев – 1

Николай Буренов – 1.

Полное видео упорного матча:

Олимпийском фестивале принимают участие молодые спортсмены из 48 стран.

Впервые соревнования были проведены в 1991 году.

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