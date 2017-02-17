Eurosport
Гол Владимира Тарасенко, странная мимика Евгения Малкина и другие радости ночи НХЛ
«Миннесота» и «Питтсбург» рвутся на вершину таблицы.
Матч «Питтсбурга» и «Виннипега» затмил остальные события игрового дня. Сидни Кросби отдал две передачи и забросил победную шайбу в овертайме, покорив знаковую отметку в 1000 баллов за карьеру в НХЛ. Евгений Малкин ассистировал форварду, а также открыл счет в игре и странно отреагировал на это.
«Питтсбург» – «Виннипег» – 4:3 (ОТ).
«Нью-Джерси» – «Оттава» – 0:3
«Айлендерс» – «Рейнджерс» – 4:2 (Николай Кулемин, «Айлендерс»; заброшенная шайба)
«Баффало» – «Колорадо» – 2:0
«Сент-Луис» – «Ванкувер» – 4:3 (Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»; шайба и передача)
«Миннесота» – «Даллас» – 3:1
«Эдмонтон» – «Филадельфия» – 6:3
«Лос-Анджелес» – «Аризона» – 3:5