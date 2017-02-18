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Мать погибшего хоккеиста «Витязя»: «Тренер заставлял детей курить электронные сигареты и бил их»

Мать погибшего хоккеиста «Витязя»: «Тренер заставлял детей курить электронные сигареты и бил их»
Eurosport

37 мин. назад

В семье Натальи Солнышкиной произошла трагедия.

Сын Натальи 14-летний Илья погиб при непонятных обстоятельствах: следствие заявило, что юный хоккеист скончался из-за ОРВИ, но у его матери другая версия. «У меня есть информация о том, что произошло в раздевалке. Даже знаю, что тренеры собрали детей и сказали: «Своих не выдаем».

Сын рассказывал, что на катке и в раздевалке хоккеист Иван Чурюканов заставлял детей курить электронные сигареты. Бил их. Ребята не рассказывали об этом дома. Его боялись все. Он ударил сына сзади два раза, хотя он не был к этому готов.

Мы написали Путину и в другие инстанции о том, что должны быть пересмотрены правила по работе с детьми в спорте. За драки нужно наказывать серьезно. А самое серьезное – это отстранение от спорта. Пока этого не произойдет, избиения в раздевалках будут продолжаться. Нужно наказывать тех, кто калечит и убивает наших детей. Я считаю, что после этой смерти Ивана Чурюканова надо дисквалифицировать пожизненно», – заявила Наталья «Советскому Спорту».

  • Илья Солнышкин скончался 11 февраля в результате драки на тренировке в Подольске.

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