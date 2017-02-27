После драки на льду хоккеист из АХЛ отправил соперника в нокаут в подтрибунном помещении

«Чикаго Вулвс» и «Айова Уайлд» устроили крутое шоу в матче АХЛ. Массовая драка вспыхнула на льду в третьем периоде.

Данн и Гэбриел схлестнулись друг с другом и покидали площадку спокойно, как казалось, разрулив все вопросы между собой. Но случившееся в подтрибунном помещении показало, что нет.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Чикаго».

Команды набрали 70 минут штрафа на двоих.

Страничка в фейсбуке такая же горячая, как эти парни