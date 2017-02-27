Eurosport
После драки на льду хоккеист из АХЛ отправил соперника в нокаут в подтрибунном помещении
Винс Данн и Кёртис Гэбриел разгорячились не на шутку.
«Чикаго Вулвс» и «Айова Уайлд» устроили крутое шоу в матче АХЛ. Массовая драка вспыхнула на льду в третьем периоде.
Данн и Гэбриел схлестнулись друг с другом и покидали площадку спокойно, как казалось, разрулив все вопросы между собой. Но случившееся в подтрибунном помещении показало, что нет.
- Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Чикаго».
- Команды набрали 70 минут штрафа на двоих.
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