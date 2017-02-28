Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров

«Ночью 28 февраля в возрасте 69 лет умер советский хоккеист Владимир Петров. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

Причина смерти пока не называется.

Петров в составе сборной СССР побеждал на Олимпийских играх 1972-го и 1976 годов, 9 раз выигрывал чемпионат мира и 11 раз – первенство СССР.

Он выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгое время играл в знаменитой тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

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