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Владимир Путин забросил 7 шайб в гала-матче в Сочи

Путин забросил 7 шайб в гала-матче в Сочи
Eurosport

3 ч. назад

Между прочим, у сборной России еще остались незаполненные квоты в составе на ЧМ-2017.

Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). С президентом России в составе команда «Легенды хоккея» обыграла сборную НХЛ со счетом 17:6.

Путин, выступавший под 11-м игровым номером, отметился семью заброшенными шайбами. В одной команде с президентом играли экс-хоккеисты сборной России/СССР Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и другие.

  • Матч прошел в Сочи.
  • Ночная хоккейная лига – турнир с участием любительских команд.
  • Владимир Путин регулярно участвует в гала-матче НХЛ с 2012 года.

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