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Канада назначила на Олимпиаду тренера, проработавшего в НХЛ всего 3 сезона

Канада назначила на Олимпиаду тренера, проработавшего в НХЛ всего 3 сезона
Eurosport

Вчера в 21:30Обновлено Вчера в 21:50

«Кленовыми листьями» будет руководить Вилли Дежарден, работавший в «Ванкувере».

О назначении Дежардена объявила пресс-служба сборной Канады. Генеральным менеджером назначен Шон Бурк.

60-летний Вилли Дежарден с 1997 года работал в командах WHL и АХЛ. В 2014 году Дежарден возглавил «Ванкувер», добравшись с ним в первый сезон до первого раунда Кубка Стэнли. В двух последующих сезонах «Кэнакс» не выходили в плей-офф.

  • По окончании сезона-2016/17 Дежарден был уволен из «Ванкувера».
  • Сборная Канады завоевала золотые медали на двух последних Олимпиадах.
  • Ранее руководство НХЛ решило не отпускать игроков лиги на Игры в Пхенчхане.

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